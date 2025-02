I De Laurentiis pronti a vendere il Bari: gruppo americano disposto a rilevare il club

La famiglia De Laurentiis sembra essere prossima a prendere una decisione cruciale riguardo alla proprietà del Bari. Secondo recenti indiscrezioni, ci sarebbero trattative in corso per la cessione di una parte significativa delle quote del club pugliese.

De Laurentiis pronti a vendere il Bari ad un gruppo americano: i dettagli

Un gruppo americano con sede a Los Angeles sarebbe interessato ad acquisire inizialmente il 30% delle quote del Bari. L’obiettivo del gruppo è quello di entrare gradualmente nella proprietà del club, con la possibilità di acquisire il 100% in caso di promozione in Serie A.

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, aveva precedentemente espresso il desiderio di vedere una risoluzione chiara e rispettosa della storia e della passione dei tifosi baresi.

La vendita potrebbe avere significative implicazioni economiche per il Bari. La valutazione del club, stimata in passato oltre i 100 milioni di euro, sarà un punto chiave nelle trattative.

Sebbene non vi sia ancora una conferma ufficiale, l’interesse di gruppi stranieri nel Bari sembra essere reale e avanzato.