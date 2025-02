Okafor trova casa: ecco dove ha scelto di abitare l’attaccante del Napoli

Noah Okafor trova casa. L’attaccante svizzero dopo qualche settimana in albergo ha trovato l’abitazione perfetta. Il calciatore ha preferito andare a vivere in periferia, evitando le zone più in come i quartieri di Vomero e Posillipo, dove risiedono molti degli elementi della rosa azzurra.

Secondo quanto riportato dai colleghi di AreaNapoli, il calciatore ha scelto la zona di Lago Patria per la sua avventura a Napoli. Nei prossimi giorni avverrà il trasloco, con l’attaccante che risiederà nel comune di Giugliano e dunque a pochi metri dal centro sportivo di Castel Volturno. Dove in questi giorni ha aumentato i carichi di lavoro per tornare in forma quanto prima.

L’attaccante svizzero, arrivato sul finire del mercato di gennaio dal Milan, ha deciso di prendere casa in zona Lago Patria. Ad assisterlo nel trovare una sistemazione è stata l’agenzia immobiliare ‘SAG’, la stessa che aveva già accompagnato i due calciatori scozzesi del Napoli, Scott McTominay e Billy Gilmour, in estate, dopo il loro passaggio a titolo definitivo dai rispettivi club di Premier League alla società partenopea. Anche loro due inizialmente vivevano in albergo, per poi traslocare poco prima della fine del 2024.

