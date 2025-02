EA Sports annuncia Maradona: “Diego is back!” sul videogioco più amato (senza licenza FIFA)

Il mito di Diego Armando Maradona sbarca su FC25, il videogioco firmato EA Sports.

Dopo anni di assenza dovuti a dispute legali, il Pibe de Oro torna finalmente a calcare i campi virtuali di EA Sports FC 25.

EA Sports annuncia Maradona su FC25: disponibile da oggi 14 febbraio

L’annuncio, che ha scaldato i cuori degli appassionati di calcio e videogiocatori di tutto il mondo, segna la fine di una lunga attesa per vedere “El Pibe de Oro” nuovamente disponibile in uno dei franchise più amati di EA Sports.

Il Ritorno di un’Icona

Maradona è stato rimosso dal gioco nel marzo del 2022, quando una controversia legale sui diritti di immagine del calciatore ha costretto EA a escluderlo da FIFA 22. L

a questione riguardava la legittimità dell’accordo che EA aveva stipulato con Stefano Ceci, ex manager di Maradona, che non aveva l’autorità legale per concedere i diritti d’immagine.

Dopo una lunga battaglia legale, che ha visto coinvolti l’avvocato di Maradona, Matias Morla, e la società Sattvica, la disputa è stata risolta, permettendo così questo tanto atteso ritorno.

Disponibilità e Modalità

A partire da oggi, 14 febbraio, Maradona sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di EA Sports FC 25. Si prevede che entrerà a far parte della modalità Ultimate Team come una delle carte Icona più ambite. Inizialmente, la carta di Maradona avrà un overall di 77, con la possibilità di essere migliorata fino a un punteggio massimo di 93, rendendo “El Diego” uno dei giocatori più forti e desiderati del gioco.

L’Impatto sul Videogioco

L’inclusione di Maradona non solo riporterà un leggendario calciatore nel mondo virtuale ma aggiungerà anche una dimensione storica e culturale al gioco. I fan avranno l’opportunità di rivivere le gesta di uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi e di includere il suo talento nelle loro squadre virtuali.

Questo ritorno è stato accolto con entusiasmo sia dai tifosi del Napoli, squadra con cui Maradona ha scritto pagine indimenticabili, sia da tutti gli appassionati di calcio in generale.

Il ritorno di Diego Maradona in EA Sports FC 25 è più di un semplice aggiornamento di gioco; rappresenta un omaggio a uno dei più grandi talenti del calcio mondiale, la cui eredità continua a vivere sia nel calcio reale che in quello virtuale.

I giocatori di tutto il mondo possono ora godersi le magie di Maradona sui loro schermi, ricordando perché il suo nome è sinonimo di genio calcistico.