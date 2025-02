Quando si gioca Napoli-Inter? I due slot indicati per la sfida scudetto: da cosa dipenderà

La sfida tra Napoli e Inter deciderà molto delle ambizioni scudetto. Dopo la sconfitta di ieri sera patita dai nerazzurri a Torino contro la Juventus, gli uomini di Antonio Conte hanno aumentato a 2 punti il vantaggio contro i rivali.

La partita tra le due compagini, in programma allo stadio Diego Armando Maradona, si disputerà tra sabato 1 marzo alle ore 18 e domenica 2 con fischio d’inizio alle 20,45.

Tutto dipenderà dal sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League, che si svolgerà venerdì a Nyon.

Se l’Inter dovesse essere sorteggiata per giocare il martedì successivo alla partita contro il Napoli, allora l’incontro di campionato verrebbe anticipato al sabato. In caso contrario, se l’Inter giocherà di mercoledì, la partita sarà programmata per domenica in serale.