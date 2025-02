Napoli, Conte sorride: le ultime sugli infortuni di Olivera e Spinazzola

Il Napoli dopo il terzo pareggio di fila si prepara alla sfida contro il Como in programma domenica alle ore 12:30. Gli azzurri, fortemente rimaneggiati dagli infortuni puntano a recuperare qualche pezzo in vista della trasferta comasca.

Gli indiziati maggiori sono Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera. Entrambi corrono in vista della partita di domenica e sperano di essere a disposizione del loro tecnico, anche per mettere minuti nelle gambe in vista della partita contro l’Inter in programma settimana prossima.

Olivera e Spinazzola corrono verso il Como, le ultime da casa Napoli per domenica

Il Napoli ha bisogno di ritrovare la vittoria dopo i tre pareggi di fila contro Roma, Udinese e Lazio. Complice anche la doppia caduta dell’Inter contro Fiorentina e Juventus, gli azzurri sono rimasti saldamente in testa con un +2 vitale in vista dello scontro diretto di settimana prossima. Ecco le ultime del Corriere dello Sport dall’infermeria azzurra:

Sta per terminare l’emergenza a sinistra, dove c’è il solo Mazzocchi a fare gli straordinari in attesa del rientro di Olivera e Spinazzola. A scrivere dell’emergenza sulla fascia mancina del Napoli è l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “I due tentano il recupero per tornare tra i convocati già per la sfida di domenica in casa del Como, ma tutto dipenderà dalle nuove risposte del campo, dagli aggiornamenti che arriveranno da Castel Volturno in questa settimana.

L’obiettivo di Conte, comunque, è averli entrambi non solo a disposizione ma anche pronti per affrontare l’incrocio di inizio marzo al Maradona contro l’Inter. Tra i due, al momento, chi sta più avanti è Spinazzola, il cui infortunio recente è stato meno grave rispetto a quello del collega di corsia” si legge sul quotidiano.