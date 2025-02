Anguissa a rischio squalifica, Conte già sente ‘il rumore dei nemici’: la sua scelta

In vista della delicata trasferta di Como prevista per il domenica con calcio d’inizio alle ore 12,30, il tecnico del Napoli Antonio Conte è alle prese con una decisione tattica non semplice riguardante l’impiego di Frank Zambo Anguissa, uno dei pilastri del centrocampo azzurro.

Con 5 gol e 4 assist, il camerunense sta vivendo la sua migliore stagione in carriera. Tuttavia, la partita contro la Lazio ha portato alla luce un problema: con l’ammonizione ricevuta, Anguissa è entrato in diffida.

Anguissa diffidato, cosa farà Conte in vista di Como-Napoli

Questo significa che un eventuale giallo a Como lo porterebbe a saltare la sfida-scudetto contro l’Inter, un rischio che Conte deve valutare attentamente.

La scelta dell’allenatore potrebbe essere quella di rivoluzionare il centrocampo, optando per una soluzione a due mediani con Lobotka e Gilmour, assieme a Scott McTominay.

Finora, Anguissa ha giocato tutti i 25 match di campionato, collezionando 2.204′ e venendo sostituito solo in 4 occasioni, saltando in totale 45′.

Quella di Como sarebbe dunque la prima sfida senza di lui: un rischio che il tecnico salentino molto probabilmente correrà per averlo a disposizione in quella che sta assumendo tutti i contorni della partita dell’anno.