Inzaghi pensa già al Napoli: contro il Genoa tanti big saranno assenti. Ecco chi

Simone inzaghi si affida al turnover in vista di Inter-Genoa. Tra diffide e stanchezza il tecnico non vuole rischiare nulla

Simone Inzaghi pensa già alla sfida di settimana prossima contro il Napoli. Il tecnico nerazzurro nonostante l’impegno non del tutto scontato contro il Genoa farà massiccio turn-over. Complice anche una serie di diffide che rappresentano delle vere e proprie insidie per lo stesso Inzaghi che non vuole rischiare nulla sabato sera.

Nonostante il Genoa sia una delle squadre più in forma del momento, Simone Inzaghi non vuole rischiare di perdere uomini per la sfida del Maradona di settimana prossima. Il tecnico nerazzurro valuta una serie di cambi, specialmente il centrocampo dove l’emergenza è massima.

Inzaghi pensa solo al Napoli, la sua Inter contro il Genoa farà molto turn-over

Sulla situazione ne ha parlato il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Inzaghi non ammette pericoli, col Napoli serviranno tutti e specialmente a centrocampo la situazione sarà monitorata ora per ora:

“Al pari, peraltro, di Carlos Augusto, che contro la Juve ha rimediato una contusione al polpaccio. Probabile che anche oggi faccia un allenamento differenziato, nella speranza che recuperi per il Genoa.

Il brasiliano, infatti, sarebbe utile per dare un po’ di fiato a Bastoni e Dimarco, due tra i nerazzurri più affaticati. Peraltro, il difensore è tra i diffidati, come Mkhitaryan e la new-entry Barella, e quindi a rischio squalifica per il Napoli. Contro il Genoa, dunque, sono tutti e tre candidati ad accomodarsi in panchina”.

Senza dimenticare che ci sarà da valutare bene le condizioni di Thuram, il francese domenica scorsa è entrato contro la Juventus con un dolore alla caviglia che lo aveva escluso dall’undici iniziale. Il calciatore sta facendo tutte le cure del caso ma anche per lui sabato potrebbe esserci un turno di riposo per non rischiare nulla