Vergogna a Como, spuntano gli adesivi contro Napoli: “Pulcinella not welcome. Forza Vesuvio”

I tifosi del Como insorgono in vista delle iniziative messe in programma dalla società per la sfida contro il Napoli di domenica pomeriggio

Nonostante le bellissime parole del sindaco della città di Como, il popolo non sembra gradire le iniziative “di amicizia” in programma domenica pomeriggio al Sinigigaglia. Tra cui quella della birra offerta ai supporters azzurri. Il tutto è legato ad una vecchia rivalità, che resta molto sentita da parte della tifoseria comasca.

A parlare della delicata situazione ci ha pensato La Provincia di Como. Una parte del tifo non ha per nulla gradito le varie iniziative messe a disposizioni dei tifosi del Napoli dalla propria società e dal sindaco di Como che ieri a Radio Kiss Kiss Napoli ha spiegato che domenica in città sarà una “Festa napoletana”.

La tifoseria del Como insorge contro Napoli, spuntano sticker shock in città

L’iniziativa della birra gratis per i tifosi del Napoli non è per niente piaciuta allo “zoccolo duro” della tifoseria del Como. Che hanno tappezzato la città di beceri sticker che recitano: “Pulcinella not welcome” e “Si applica ma non abbastanza. Forza Vesuvio”. Per ora non è ancora arrivata la risposta del sindaco della città che nella giornata di ieri aveva detto:



“Per l’arrivo dei pullman, per i tifosi organizzati, ci sarà un determinato luogo e da lì verranno accompagnati allo stadio. Molti tifosi del Napoli che vivono a Como ci arriveranno a piedi. Lo stadio di Como non ha mai avuto così tanta pressione positiva come succede col Napoli. La cosa stupenda, da sindaco, è vedere l’approccio alle partite della mia squadra in ogni contesto. Allo stadio viviamo sempre un momento di socialità, si vedono molte famiglie da noi. Nella nostra città la gara del Como è un momento di festa. Vogliamo una città napoletana domenica e non vediamo l’ora che sia una festa”