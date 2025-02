Noa Lang si racconta: “Trattativa col Napoli? Mi ha disturbato mentalmente, sono molto emotivo”

Dopo aver eliminato la Juventus col suo PSV, ai microfoni di Ziggo Sport ha parlato l’esterne olandese Noa Lang. L’ex Club Brugge era uno degli obiettivi del Napoli nel tribolato mercato di gennaio e proprio sulla trattativa, l’esterno ha detto la sua ai microfoni dell’emittente tv olandese.

Il calciatore si è ripreso in mano il proprio destino dopo un gennaio molto difficile dove il trasferimento sembrava essere ad un passo. Un periodo duro e molto sentito dall’olandese che ora pensa solo al campo e portare trofei a casa.

Noa Lang torna a parlare della trattativa col Napoli e svela un retroscena

“Trattativa col Napoli? Tutti sanno che sono un ragazzo emotivo. Mi ha un po’ disturbato mentalmente, ho sentito che mi veniva tolto qualcosa. Il club ha detto che la nostra ambizione viene prima di tutto, quindi è stato difficile cambiare mentalità, ma sono anche un atleta professionista. Sono abbastanza forte per voltare pagina”.

“Sono state settimane movimentate. Il trasferimento, le irritazioni, le polemiche con i tifosi. C’è stata solo negatività e mentirei se dicessi che non mi ha toccato. Voglio solo guardare avanti con positività. Sento il sostegno dei tifosi e continuerò a dare il massimo per questa squadra finché sarò qui. Dobbiamo vincere il campionato e arrivare il più lontano possibile in Champions League. Per questo darò tutto”.

“Sono stato importante per la squadra e ho fatto esplodere l’entusiasmo nello stadio. Standing ovation dei tifosi al cambio? A dire la verità, mi fa piacere”. Questo perché da un lato in Eredivisie il PSV Eindhoven ha perso la leadership in favore dell’Ajax e anche perché durante il mercato invernale si è parlato tanto del trasferimento in Italia.