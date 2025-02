Napoli, con la difesa a 3 incassati il 33% dei gol totali in sole 5 partite | FOCUS

Contro la Lazio, il Napoli è tornato ad adottare un modulo tattico che prevede la difesa a 3. Una scelta di fatto obbligata dalle assenze, quella di Antonio Conte, che ha avuto delle conseguenze sostanziali in termini di vulnerabilità difensiva.

Allo stadio Olimpico, infatti, la squadra è tornata a subire (almeno) 2 gol dopo 5 partite (l’ultima volta a Bergamo nella vittoriosa trasferta del 18 gennaio scoso). Un evento capitato solo 4 volte durante l’arco dell’intera stagione.

SSC Napoli, 4-3-3 o 3-5-2? I numeri difensivi che hanno allarmato Conte

Da premettere: il Napoli ha ancora la miglior difesa dell’intera Serie A (19 gol subiti, due in meno della Juve).

Contro la Lazio, gli azzurri hanno però incassato gol per la quinta partita consecutiva (4 con il 4-3-3): ben 7 reti. I partenopei, con la difesa a 3, hanno giocato in questo campionato 5 partite: le prime quattro in Serie A e l’ultima disputata allo stadio Olimpico.

In questi match, gli uomini di Conte hanno incassato 6 gol dei 19 totali, con una media di 1,2 a partita. Nelle restanti 20, nelle quali la squadra ha giocato con 4 uomini sulla linea arretrata, gli azzurri hanno subito solo 13 gol, con una media di 0,65 a gara.

Conto Verona, Bologna, Parma, Cagliari e Lazio, i partenopei hanno conquistato 10 punti, frutto di 1 sconfitta, 3 vittorie e 1 pareggio, mantenendo una media di 2 per partita.

Nelle altre 20, il Napoli ha ottenuto 46 punti (14 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte), con una media di 2,3 punti a partita.

Numeri che Antonio Conte sta valutando in vista del rush finale che deciderà se il Napoli riuscirà a lottare fino al termine per lo scudetto. Va detto che il tecnico salentino ha dimostrato di variare modulo in base alle necessità della squadra: il ritorno alla difesa a 3 è stato frutto degli infortuni di Olivera, Spinazzola e Neres, ma non è detto che presto gli azzurri non possano tornare a giocare con una linea a 4.