Palmeri provoca: “Posso essere presente a Napoli-Inter? I tifosi napoletani non mi vogliono”

Tancredi Palmeri parla in vista della partita tra Napoli e Inter in programma sabato pomeriggio alle 18:00

Tancredi Palmeri torna a parlare sui propri canali ufficiali. Il giornalista, ieri presente al Sinigaglia, al termine della sfida ha provocato i tifosi azzurri con una serie di tweet. Il focus è sulla partita di sabato pomeriggio in programma alle 18:00 tra Napoli e Inter.

Secondo quanto spiegato dalla voce di Sportitalia, molti tifosi del Napoli hanno “intimorito” il giornalista in vista dello scontro diretto, impedendogli di essere presente allo stadio Diego Armando Maradona.

Tancredi Palmeri intimorito in vista di Napoli-Inter, le parole del giornalista

“Raramente ho visto una squadra comandare a Como nella stessa maniera del Napoli, giusto la Lazio. 5 occasioni a 2 e solo lo scivolone di Rrahmani, ma un approccio gagliardo con pressione alta e forza d’urto verso la porta. Il Como però non si fa intimidire”.

“Qual è il sentimento dopo questa partita? Delusione ovvia o vi aspettavate di più in vista dello scontro diretto?”. Un tifoso ha subito risposto: “Le statistiche dicono che dopo tre pareggi o si vinceva o si perdeva. Speriamo che dopo la sconfitta di oggi vinciamo sabato contro l’Inter. Cosa è successo nel secondo tempo? Nel calcio c’è la legge del gol sbagliato e gol subito. Nell’azione Lobotka non ha trovato il buco giusto per tirare e sull’azione successiva il Como ha segnato in contropiede”.

Poi Palmeri ha tirato in ballo ironicamente i recenti attriti con l’ambiente napoletano: “Un pronostico per Napoli-Inter? Siccome alcuni napoletani mi chiedono di non venire a Napoli, ma posso essere presente per la partita? Mi proteggi tu nel caso?”.

“Speriamo di vincere. Ma certo che puoi venire, siamo una città aperta a tutti. Non c’è bisogno di proteggerti, siamo gente di cuore” ha replicato con grande signorilità il tifoso azzurro.