Napoli, nulla è perduto: a marzo si gioca (quasi) solo al Maradona | FOCUS

Il mese (calcistico) di febbraio è finalmente alle spalle per il Napoli di Antonio Conte. I soli 3 punti in 4 partite conquistati, frutto di 3 pareggi ed una sanguinosa sconfitta, hanno riportato sulla terra gli azzurri, scavalcati ieri in classifica da una squadra non certo in uno stato di forma smagliante, come l’Inter di Simone Inzaghi.

Serie A, il calendario di marzo per Inter, Napoli e Atalanta

Per un febbraio che va, c’è un mese di marzo che arriva in soccorso dei partenopei. Il Napoli giocherà ben 3 delle 4 partite previste in casa, allo stadio Diego Armando Maradona, contro Inter, Fiorentina e Milan. Queste ultime due, intervallate dalla trasferta di Venezia.

I nerazzurri, dal canto loro, a marzo dovranno affrontare due gare in più, quelle di Champions League, senza considerare i quarti di finale di Coppa Italia in programma domani, a quattro giorni dalla sfida scudetto di Fuorigrotta.

Lautaro e compagni, dopo aver fatto visita al Napoli, ospiteranno il Monza, prima di andare a Bergamo dove saranno attesi dalla banda di Gasperini, per poi giocare contro l’Udinese a San Siro.

Attenzione anche all’Atalanta, a -3 dalla vetta, che però tra le tre sembra essere quella con il calendario sulla carta peggiore: in casa con il Venezia, trasferta a Torino contro la Juve, al Gewiss Stadium contro l’Inter e al Franchi contro la Fiorentina.

Insomma, marzo sembra avere in serbo tutte le risposte ai dubbi irrisolti di questo meraviglioso, equilibratissimo campionato. E il Napoli c’è.