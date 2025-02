L’episodio Manuel Parlato-Michele Criscitiello è stato il più chiacchierato del mese di gennaio. Il giornalista partenopeo è stato “licenziato” in diretta dal direttore di Sportitalia, a seguito di una giusta critica mossa da Parlato contro alcuni siparietti fatti da Tancredi Palmeri (altro volto dell’emittente).

Carmelo Prestisimone sarà il nuovo volto del Napoli per Sportitalia. Il giornalista si è presentato “nella nuova veste” durante la conferenza stampa di Antonio Conte prima della sfida tra Como e Napoli di ieri pomeriggio.

Carmelo Prestisimone è il nuovo volto del Napoli per Sportitalia scelto da Michele Criscitiello

Voce grossa dello sport italiano, il campano conta tantissima esperienza nel mondo del giornalismo. Per oltre dieci anni figurava nello staff di Sky Sport. Momenti di punta della sua carriera le Olimpiadi di Rio 2016 e le due Finals di NBA. Laureato alla Federico II in Sociologia con una tesi in Storia e critica del cinema sui film sportivi redatta con Valerio Caprara.

Il giornalista ha associato per molti anni il suo nome col Napoli, ha collaborato con RAI, Mattino e Corriere del Mezzogiorno. Presenza gradita in molte trasmissioni locali sulle gesta dei calciatori azzurri.

La prima domanda di Prestisimone a Conte: “Qual è la dote tra le altre che ha dato alla squadra? Quale è orgoglioso di citare?”.

La risposta di Conte: “Sicuramente la disponibilità di questi ragazzi, da parte mia non ci sono grandi meriti, ma solo disponibilità da parte loro per andare a ricercare il miglioramento. Resilienza? E’ molto importante, è una dote che fa parte anche del proprio percorso di vita. Se hai avuto un percorso di vita, d’infanzia in cui hai dovuto lottare per emergere o altro, per mettere un maglioncino nuovo, sei cresciuto ed hai sviluppato resilienza. Tutte le squadre vincenti sviluppano resilienza, è importante nella vita e spero che le nuove generazioni capiscano questo”.