Conte ritrova Olivera: contro l’Inter riproporrà l’intuizione geniale di Firenze

Il 4 gennaio il Napoli si presentò a Firenze sotto shock. Khvicha Kvaratskhelia, ufficialmente out per un infortunio, aveva in realtà deciso di lasciare la maglia azzurra per accasarsi al Paris Saint Germain, gettando l’ambiente nello sconforto.

Contro una Fiorentina in gran forma, per la prima partita del 2025 Antonio Conte sorprese tutti, schierando al posto del georgiano Leonardo Spinazzola, che nelle 18 partite precedenti aveva collezionato solo 269′ in campionato.

SSC Napoli, contro l’Inter Conte riproporrà il 4-3-3 e l’asse Olivera-Spinazzola

Una scelta che lasciò perplessi gli addetti ai lavori, ma che invece si rivelò geniale: sulla catena di sinistra, l’ex Roma ed Olivera disputarono una gara eccezionale, contribuendo in maniera sostanziale al 3-0 finale con cui i partenopei sbancarono il Franchi.

Una mossa che purtroppo non ha potuto avere un seguito nei successivi incontri, visto che proprio a Firenze l’uruguaiano si procurò un infortunio al polpaccio che, assieme alla lesione distrattiva successiva alla trasferta di Bergamo, gli ha fatto saltare 6 delle ultime 7 partite.

Nella partita più importante dell’intera stagione, contro l’Inter allo stadio Diego Armando Maradona, Antonio Conte potrà finalmente riproporre quella intuizione, tornando finalmente al 4-3-3, ricreando sul versante sinistro l’asse Olivera-Spinazzola che garantirà copertura ed allo stesso tempo qualità in fase offensiva.

Il tecnico salentino, salvo clamorosi cambiamenti in questa settimana, sembra infatti orientato ad accantonare nuovamente il ‘suo’ 3-5-2, che nelle ultime due uscite ha visto il Napoli subire ben 4 gol, dimostrando uno preoccupante squilibrio ed una sterilità offensiva mascherata dalle 3 reti realizzate, arrivate per situazioni di gioco estemporanee (un autogol e due errori avversari).