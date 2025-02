Scudetto, 3 squadre in 3 punti: da qui alla fine ce n’è una che ha un vantaggio enorme

Inter, Napoli e Atalanta stanno dando vita ad un triello a distanza senza precedenti nella storia recente del campionato italiano di Serie A. Considerando l’andamento delle ultime stagioni, la lotta serrata era stata al massimo tra due compagini.

In questo momento sono i nerazzurri di Inzaghi ad avere un leggerissimo vantaggio (1 punto), ma sono attesi sabato allo stadio Maradona dal Napoli, che segue a ruota dopo essere stato in vetta fino alla scorsa settimana.

Scudetto, chi ha il calendario più semplice (sulla carta) tra Napoli, Inter e Atalanta

Staccata di tre punti, l’Atalanta di Gasperini è tornata prepotentemente alla carica approfittando dell’andamento altalenante delle due in testa.

Dividendo la classifica in tre blocchi (1a-6a, 7a-13a, 14a-20a), abbiamo deciso di assegnare da 1 a 6 stelle in base a questi criteri:

1 stella: 14a-20a in casa

2 stelle: 14a-20a in trasferta

3 stelle: 7a-13a in casa

4 stelle: 7a-13a in trasferta

5 stelle: 1a-6a in casa

6 stelle: 1a-6a in trasferta

Chi avrà il numero inferiore di stelle, sarà la squadra con il calendario sulla carta più semplice. Ne è emerso questo:

Calendario INTER

Napoli-INTER 6 stelle

INTER-Monza 1 stella

Atalanta-INTER 6 stelle

INTER-Udinese 3 stelle

Parma-INTER 2 stelle

INTER-Cagliari 1 stella

Bologna-INTER 4 stelle

INTER-Roma 3 stelle

INTER-Verona 1 stella

Torino-INTER 4 stelle

INTER-Lazio 5 stelle

Como-INTER 4 stelle

Totale INTER: 40 stelle

Calendario NAPOLI

NAPOLI-Inter 5 stelle

NAPOLI-Fiorentina 5 stelle

Venezia-NAPOLI 2 stelle

NAPOLI-Milan 3 stelle

Bologna-NAPOLI 4 stelle

NAPOLI-Empoli 1 stella

Monza-NAPOLI 2 stelle

NAPOLI-Torino 3 stelle

Lecce-NAPOLI 2 stelle

NAPOLI-Genoa 3 stelle

Parma-NAPOLI 2 stelle

NAPOLI-Cagliari 1 stella

Totale NAPOLI: 33 stelle

Calendario ATALANTA

ATALANTA-Venezia 1 stella

Juventus-ATALANTA 6 stelle

ATALANTA-Inter 5 stelle

Fiorentina-ATALANTA 6 stelle

ATALANTA-Lazio 5 stelle

ATALANTA-Bologna 3 stelle

Milan-ATALANTA 4 stelle

ATALANTA-Lecce 1 stella

Monza-ATALANTA 2 stelle

ATALANTA-Roma 3 stelle

Genoa-ATALANTA 4 stelle

ATALANTA-Parma 1 stella

Totale ATALANTA: 41 stelle

Secondo questo giochino, il Napoli avrebbe il calendario nettamente più semplice, almeno sulla carta (33 stelle), rispetto ad Inter (40 stelle) e Atalanta (41). I tifosi azzurri sono autorizzati a fare tutti gli scongiuri del caso.