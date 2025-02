Napoli squadra meno ‘aiutata’ dal VAR dell’intera Serie A: la classifica è imbarazzante

Fino ad ora, nel campionato di Serie A, il VAR è intervenuto 86 volte in 259 partite. La squadra che ha ricevuto più on field review a favore è il Parma (15), seguito da Cagliari (8) e Inter (7).

Serie A, la classifica degli interventi VAR: primo il Parma, Napoli ultimo

Il Napoli è ultimo in questa speciale classifica, assieme alla Lazio, con un solo intervento a favore. Un dato che ha del clamoroso, considerando gli innumerevoli episodi al limite che avrebbero dovuto far scattare la Ofr per tutelare la squadra di Antonio Conte.

Clamoroso il rigore fantasma assegnato all’Inter nella gara d’andata, o i due non concessi al Napoli contro la Roma: sul primo addirittura fu ammonito Politano per simulazione.

E chissà cosa ci riserverà il rovente finale di stagione che ci apprestiamo a vivere.

Var, la classifica degli interventi a favore

PARMA: 15

CAGLIARI: 8

INTER: 7

COMO, GENOA, MILAN, MONZA: 5

FIORENTINA, LECCE, TORINO, UDINESE, VENEZIA: 4

JUVENTUS, ATALANTA, BOLOGNA, EMPOLI, ROMA: 3

VERONA: 2

LAZIO, NAPOLI: 1