Serie A 2025/2026, decisa la data della prima giornata: quando inizierà il campionato

Il campionato di Serie A 2025/2026 sta già prendendo forma, con le prime indicazioni ufficiali sulla data d’inizio della stagione.

Serie A 2025/2025, quando inizierà il campionato: la data della prima giornata

Il calcio italiano si prepara a tornare in campo nell’ultimo weekend di agosto, con il 23-24 agosto 2025 indicati come giorni probabili per il fischio d’inizio.

Questa scelta rappresenta una novità rispetto agli ultimi anni, durante i quali il torneo è spesso iniziato a metà agosto, e risponde a esigenze legate al fitto calendario internazionale.

Un avvio posticipato per evitare il caldo di Ferragosto

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha recentemente dichiarato che l’obiettivo è evitare il calcio a Ferragosto, un periodo tradizionalmente dedicato alle vacanze e caratterizzato da temperature elevate. “Possiamo anticipare che, al 99%, il prossimo campionato inizierà nel weekend del 23-24 agosto”, ha affermato Simonelli durante un’intervista radiofonica.

Una decisione che sembra voler bilanciare le necessità dei tifosi e dei giocatori, offrendo un avvio di stagione più confortevole dal punto di vista climatico

Questa data appare come un compromesso tra le esigenze dei club e il calendario internazionale, che nel 2025 e 2026 sarà particolarmente intenso.

Il posticipo di una settimana rispetto alla stagione attuale (iniziata il 17-18 agosto 2024) potrebbe garantire una preparazione più adeguata per le squadre, soprattutto per quelle impegnate in competizioni estive.

L’impatto del Mondiale per Club e delle competizioni internazionali

Uno dei fattori chiave che ha influenzato la programmazione è il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, in programma tra giugno e luglio 2025 negli Stati Uniti.

Inter e Juventus, le due squadre italiane qualificate, potrebbero arrivare alla finale del 13 luglio, lasciando poco margine di riposo prima dell’avvio della Serie A.

Nonostante ciò, non sembrano previsti rinvii per le loro partite d’esordio: entrambi i club dovrebbero iniziare il campionato insieme alle altre 18 squadre, una scelta che sottolinea la volontà di mantenere uniformità nella competizione.

Inoltre, l’estate del 2026 sarà segnata dal Mondiale FIFA a 48 squadre in Canada, Messico e Stati Uniti, che inizierà l’11 giugno.

Questo evento costringerà la Serie A 2025/2026 a concludersi entro fine maggio 2026 (probabilmente il 24 maggio), per consentire ai giocatori convocati in nazionale di raggiungere i ritiri delle rispettive selezioni.

La combinazione di questi impegni internazionali rende la pianificazione del calendario una sfida complessa per la Lega Serie A.

Sebbene la data d’inizio sia ormai quasi certa, il calendario completo della Serie A 2025/2026 sarà definito solo nei prossimi mesi, probabilmente a luglio 2025, con il consueto sorteggio che stabilirà gli abbinamenti delle 38 giornate.

Resta da capire se ci saranno turni infrasettimanali aggiuntivi o modifiche alle soste per le nazionali, considerando che la stagione dovrà concludersi in anticipo rispetto agli standard per via del Mondiale.