Bestemmia Lautaro, clamoroso: “C’è la traccia audio ma non si trova. Procura vuole prova tv”

La vicenda legata a Lautaro Martinez e alla presunta frase blasfema pronunciata al termine del match contro la Juventus rimane aperta.

Stando a quanto riferito da Il Messaggero, l’attaccante argentino dell’Inter potrebbe ancora essere a rischio squalifica per le parole sospette sfuggite dopo la partita all’Allianz Stadium.

Il giudice sportivo non ha preso decisioni definitive in mancanza di prove concrete, ma la procura federale, come riportato dal giornale, ha avviato un’indagine che, a distanza di 10 giorni, è ancora in pieno svolgimento.

Prova tv per Lautaro Martinez, la Procura cerca la traccia audio della bestemmia

Per ora, a via Campania è arrivato un filmato con il labiale, ma si sta cercando un audio (che sembrerebbe esistere) per chiarire esattamente cosa abbia detto Lautaro in quel momento.

Il pubblico ministero Chiné deve acquisire certezze solide, senza margini di dubbio, per procedere con un deferimento dell’argentino e sottoporlo eventualmente a giudizio.

Una nota positiva per l’Inter è che un’eventuale sentenza non influirà sulla partita contro il Napoli, fissata per sabato 1° marzo. L’indagine in corso, infatti, segue tempi non immediati davanti al Tribunale Federale per il giocatore.

L’attaccante nerazzurro, dal canto suo, dopo la rete segnata contro il Genoa ha commentato: «Non ho mai detto bestemmie e questa situazione mi ha molto turbato. Cerco sempre di crescere e di insegnare rispetto, anche ai miei bambini. Chi mi conosce bene sa che tipo di persona e padre io sia. Sono sereno. Mi dà fastidio, ma voglio mettermi tutto alle spalle».

Tuttavia, l’ombra di una possibile squalifica (da una a due giornate), da scontare nelle partite successive (contro Monza, Atalanta o oltre), rimane concreta. Sarebbe un duro colpo per Inzaghi, impegnato nella corsa al vertice del campionato.