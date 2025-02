VIDEO/ L’errore shock di Cavani che ha condannato il Boca all’eliminazione in Libertadores

Persino i più grandi possono fallire, ma è dura accettarlo quando capita in un frangente cruciale della stagione.

Durante la notte italiana, il Boca Juniors ha disputato la semifinale di ritorno dei playoff di Coppa Libertadores per accedere alla fase a gironi; alla Bombonera, gli Xeneizes dovevano rimontare il ko di misura subito all’andata contro i peruviani dell’Alianza Lima.

Boca Juniors-Alianza Lima, l’incredibile gol sbagliato da Cavani

Un compito tutt’altro che proibitivo per loro, tant’è che si sono portati sul 2-1. Bastava un’altra rete per scongiurare i tiri dal dischetto (non erano previsti tempi supplementari), e proprio nei minuti finali si è presentata un’opportunità d’oro per un attaccante che ha fatto della calma davanti alla porta il suo biglietto da visita: Edinson Cavani, ex bomber del Napoli. Tutto sembrava apparecchiato alla perfezione, ma poi…

Al 98’, un passaggio lungo dalla retroguardia del Boca viene deviato di testa e finisce sui piedi di Cepeda, largo sulla fascia.

Questi nota Cavani solo soletto in area e gli serve un pallone immediato, spiazzando il portiere dell’Alianza Lima.

Al Matador basterebbe un tocco semplice per insaccare a porta vuota, ma sbaglia in modo incredibile: il pallone gli sfugge, carambola sul polpaccio sinistro, rimbalza sul tallone destro e rotola lentamente verso la linea laterale, mentre i difensori peruviani tirano un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo.

Dopo quell’errore surreale, Cavani si lascia cadere a terra, nascondendo il volto tra le mani per la vergogna, mentre in panchina Fernando Gago resta paralizzato, con le mani tra i capelli.

E come se non bastasse, quel clamoroso scivolone si rivela decisivo per l’addio del Boca: si arriva ai rigori, con nove centri di fila (incluso quello dell’uruguaiano), fino allo sbaglio fatale di Alan Velasco.

L’eliminazione in semifinale dei playoff è un macigno per gli Xeneizes: fuori non solo dalla Coppa Libertadores, ma anche dalla Coppa Sudamericana, simile alla nostra Europa League.

Il 2025 sarà senza competizioni internazionali per il Boca, che ora non ha altra scelta se non concentrarsi anima e corpo sul torneo argentino.