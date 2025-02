Manna: “Il primato non era nei nostri piani. Non ci precludiamo nulla, ma niente drammi”

A pochi giorni dallo scontro cruciale con l’Inter, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha provato a stemperare l’ansia in vista dell’incontro di sabato in programma allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Il ds della SSC Napoli Giovanni Manna ai microfoni di Mediaset

Parlando a Mediaset, Manna ha affermato: “Trovarsi al primo posto non era nei nostri piani iniziali, eppure il gruppo ha mostrato un’ottima abilità nel conquistare questa posizione. L’intento ora è conservarla, ma senza drammi se non dovessimo farcela. Stiamo costruendo le fondamenta per un futuro di valore e dobbiamo andare fieri del percorso intrapreso fino a oggi”.

Per affrontare l’Inter, una formazione progettata per trionfare, servirà un atteggiamento spensierato, secondo il direttore sportivo: “Non vogliamo scaricare la pressione sugli avversari, ma siamo un club diverso da loro. Ci siamo conquistati sul campo la possibilità di giocare questa partita con passione e determinazione”.

Infine, Manna ha replicato al collega Ausilio, che si era detto disposto ad accettare uno scudetto al Napoli e la Champions all’Inter: “Lui è pronto a mettere la firma, noi invece auguriamo all’Inter un cammino significativo in Champions mercoledì, così come alle altre squadre italiane in Europa, per il prestigio del calcio nostrano”.