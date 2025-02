Napoli-Osimhen, Manna svela il futuro dell’attaccante nigeriano

Giovanni Manna nella giornata di ieri ha parlato ai microfoni di Mediaset per un’intervista a tutto tondo sul suo primo anno da dirigente della squadra azzurra. Tanti i temi affrontati, dal passato al presente, con focus sulla sfida di sabato contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Tra i temi caldi c’è anche il futuro di Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano quest’estate tornerà dal prestito al Galatasaray. Quella di Napoli però sarà con tutta probabilità una sosta rapida, prima di una nuova avventura.

Manna traccia il futuro di Osimhen al Napoli, le sue parole sono chiare

“Victor è un tormentone sempre, e non solo di mercato. È un calciatore appetibile, ha una clausola, si sa, e noi lavoriamo per trovare una soluzione nel minor tempo possibile, proprio per non ripetere quanto accaduto l’anno scorso”.

L’attaccante nigeriano dunque tornerà a vestire l’azzurro solo per qualche giorno. Il futuro è tracciato e le strade si separeranno velocemente quest’estate. Ricordando che per l’estero, c’è una clausola rescissoria di 75 milioni di euro. Per le squadre italiane invece il prezzo sarà deciso da Aurelio De Laurentiis, che sicuramente richiederà una cifra nettamente superiore.

L’eventuale possibilità di cedere Osimhen ad inizio mercato, infatti, permetterebbe al Napoli di avere subito un tesoretto a disposizione da poter investire sul mercato unito a quello della cessione a gennaio di Kvaratskhelia.