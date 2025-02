Clamoroso: la Lega decide di non squalificare Lautaro dopo aver certificato la bestemmia con l’audio

La Procura Federale avrebbe ottenuto la registrazione della frase blasfema pronunciata da Lautaro Martinez, che tuttavia dovrebbe sfuggire a una possibile squalifica. Si va verso una multa con patteggiamento.

Trovato l’audio, Lautaro ha bestemmiato: per la Lega niente squalifica

Ora esiste una prova concreta: Lautaro Martinez avrebbe effettivamente bestemmiato al termine dell’incontro Juventus-Inter.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘, il file audio che documenta l’episodio avvenuto sul terreno dell’Allianz Stadium sarebbe in possesso del Procuratore federale Giuseppe Chiné.

Tuttavia, l’attaccante argentino quasi sicuramente non subirà alcuna squalifica e sarà comunque presente in campo contro il Napoli.

Il caso della presunta bestemmia di Lautaro Martinez

Al fischio finale della partita persa contro la Juventus, le telecamere avevano sorpreso Lautaro Martinez mentre sembrava pronunciare una bestemmia, intuibile dal movimento delle labbra.

In situazioni simili, è prevista una squalifica per una o più giornate, ma per ora l’argentino non ha ricevuto alcuna punizione dal Giudice Sportivo e quindi giocherà regolarmente contro il Napoli.

Perché Lautaro Martinez non verrà squalificato

Per procedere con una sanzione in caso di espressioni blasfeme, il Giudice Sportivo deve disporre di una registrazione audio nitida.

Nel caso di Lautaro Martinez, questa prova chiara inizialmente non era disponibile, permettendo così all’argentino di evitare una punizione che sarebbe stata inevitabile. Adesso l’Inter avrà una settimana per presentare la difesa.

La difesa di Lautaro Martinez

Qualche giorno dopo l’episodio, Lautaro Martinez ha fermamente smentito di aver pronunciato una bestemmia al termine di Juventus-Inter.

“Non ho mai detto nulla di blasfemo, e quanto accaduto mi ha irritato perché mi impegno per imparare e insegnare il rispetto, anche ai miei figli”, ha dichiarato dopo il successo dell’Inter contro il Genoa, vittoria siglata proprio da un suo gol.