Fedele è sicuro: “Il Napoli al 90% vincerà lo scudetto. Domani mi aspetto i tre punti”

Enrico Fedele non ha dubbi e alla vigilia di Napoli-Inter ha già la sua vincitrice per la corsa scudetto

Enrico Fedele ai microfoni di Televomero è tornato a parlare della lotta scudetto dando il Napoli come favorita assoluta. Domani la sfida contro l’Inter sarà decisiva ma per l’opinionista la vittoria sarà degli uomini di Conte.

Enrico Fedele dice la sua sullo scudetto, il Napoli è la favorita assoluta

“Prima della gara contro il Como avevo detto che il Napoli aveva l’80% di possibilità di vincere lo scudetto. Non dimentico cosa ho detto in passato ma ora voglio rilanciare.

Ora per me il Napoli ha il 90% di possibilità di vincere lo scudetto. La mia non è una provocazione e sai perché? Con l’Inter sarà la partita della vita, dopo non ci saranno più alternative, sarà l’unica partita che ti permette di riabilitarti“.

“Cosa aspettarsi da Napoli-Inter? Mi aspetto – esordisce Fedele – che l’Inter domini e il Napoli vinca, purché giochi nel modo adatto ad ottenere i tre punti. Come proposta offensiva, non c’è partita: l’Inter è nettamente più forte, ma il Napoli ha dalla sua la difesa. Sarà la partita della riscossa. I giocatori devono capire che non c’è l’obbligo di cercare la vittoria a tutti i costi, ma bisogna evitare la sconfitta”.

“Perché il Napoli può battere l’Inter? Perché ha un gioco antitetico rispetto all’Inter. E’ un tiramolla: una a attacca bene e l’altra difende bene, e chi si difende bene, di solito, può spuntarla“.

“Come affrontare l’Inter, quindi, sul piano tattico? Per me non ci sarebbero dubbi: giocando a tre, il Napoli subisce sempre la trama offensiva dell’avversario, quindi tornerei allo schema di inizio stagione. Con la difensa a quattro, il Napoli guadagna il 60% dei duelli, mentre a tre si ferma a 40%. Questa situazione fa riflettere su come giocare sabato”.