Tuttosport provoca: “Anche Conte per il dopo Thiago Motta”

Ci sarebbe anche Antonio Conte tra i candidati considerati dalla Juventus, e quindi da Giuntoli, per un’eventuale sostituzione di Thiago Motta.

Tuttosport: “Conte, Gasperini, Mancini e Tudor per il post Thiago Motta”

Sebbene il direttore tecnico abbia manifestato fiducia nell’allenatore durante un’intervista a Sky, all’interno del club bianconero i dubbi sul suo lavoro sono numerosi e la prossima stagione potrebbe vedere un cambio in panchina.

“Conte, Gasperini, Mancini e Tudor“: questi sono i quattro nomi suggeriti oggi dal quotidiano Tuttosport.

Si tratta delle opzioni per un possibile rimpiazzo del tecnico approdato in estate dal Bologna, ma che ha incontrato notevoli ostacoli, non riuscendo a centrare diversi traguardi stagionali. Attualmente, la Juventus è impegnata nella corsa per un posto in Champions League.

Tra i nomi per la prossima estate spunta anche l’attuale allenatore del Napoli, sebbene sia legato da un contratto triennale firmato a giugno, valido fino al 2027 e difficile da sciogliere.

Del possibile interesse della Juve per Conte aveva accennato nelle ultime ore anche il giornalista Sandro Sabatini.

Nella lista compare pure Gasperini, che ha dichiarato di voler lasciare l’Atalanta (o la prossima estate o nel 2026, alla scadenza del suo contratto), oltre all’ex commissario tecnico della Nazionale Mancini e a Tudor, con trascorsi a Lazio e Verona, spesso indicato come possibile successore di Gasperini proprio alla Dea.