Bestemmia in diretta, Lautaro smascherato: “Aveva giurato sui suoi figli, si metta vergogna”

Il mondo del calcio italiano è nuovamente al centro di polemiche dopo la vicenda che ha visto protagonista Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, accusato di aver pronunciato un’espressione blasfema al termine della partita contro la Juventus, disputata il 16 febbraio 2025 e persa dai nerazzurri per 1-0.

Enrico Varriale: “Lautaro Martinez aveva giurato sui figli di non aver bestemmiato, vergogna”

A distanza di giorni, l’episodio continua a far discutere, soprattutto dopo la notizia che la Procura Federale avrebbe reperito un audio che confermerebbe l’accaduto. Tuttavia, secondo quanto emerso, Martinez potrebbe cavarsela con una semplice multa, evitando la squalifica.

A prendere posizione sulla questione è stato il giornalista Enrico Varriale. In un post pubblicato questa mattina sul suo profilo X, Varriale non ha usato mezzi termini per esprimere il suo disappunto: “L’audio è stato trovato ma Lautaro se la caverà con una multa evitando la giusta squalifica che gli avrebbe impedito di giocare col Genoa. Il calcio italiano continua a perdere credibilità con un doppio pesismo inaccettabile. #Lautaro, che ha giurato sui figli, deve vergognarsi”.

Il giornalista napoletano aveva già espresso perplessità sulla gestione del caso Martinez pochi giorni dopo il match contro la Juventus. In quell’occasione, aveva scritto: “Non sono un fan dell’intrusività delle telecamere e credo sia stato meglio che per Lautaro Martinez non ci sia stata squalifica, se no sai le polemiche. Ma se nello stesso turno, in Serie B si trova l’audio per squalificare un giocatore, il calcio italiano perde un altro po’ di credibilità”