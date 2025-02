Bestemmia Lautaro, Tancredi Palmeri: “Tutte caz**te, l’ha salvato il precedente del Napoli”

Con un post su X datato 28 febbraio 2025, Palmeri ha commentato la vicenda legata a Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, che ha scansato la squalifica nonostante la certificata bestemmia pronunciata al termine della sfida contro la Juventus.

Tancredi Palmeri: “Bestemmia Lautaro? Salvato dal precedente di Gattuso a Napoli”

“Ma veramente è capitato a uno del Napoli il precedente, Gattuso ha patteggiato e non è stato squalificato ma multato. E a nessuno è venuto in mente di tirare fuori cazzate sul Napoli privilegiato. Perché la regola che ha utilizzato il Napoli non possono utilizzarla le altre?” scrive Palmeri, accompagnando il messaggio con un’immagine che sottolinea il suo punto di vista.

Il riferimento è chiaro: nel 2021, Gennaro Gattuso, allora allenatore del Napoli, fu coinvolto in un episodio simile. Durante la gara contro il Crotone del 6 dicembre 2020, il tecnico partenopeo pronunciò espressioni blasfeme, fatto che portò a un procedimento disciplinare.

Tuttavia, grazie a un patteggiamento, Gattuso evitò la squalifica, ricevendo solo un’ammenda di 3.000 euro.