Il sindaco Manfredi: “In caso di scudetto del Napoli mi batterò per il pullman scoperto”

Il sogno Scudetto continua a infiammare i cuori dei tifosi partenopei, e il sindaco Gaetano Manfredi non resta indifferente all’entusiasmo che circonda la squadra azzurra.

In un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma Radio Goal, il primo cittadino ha fatto una promessa che ha subito catturato l’attenzione dei supporters del Napoli: in caso di vittoria del campionato, la città potrebbe finalmente vedere il tanto atteso pullman scoperto per celebrare il trionfo.

“Scudetto? Avremo un pullman scoperto in città se dovesse arrivare. Lo chiederemo con grande forza, ma la gestione di questi eventi fa capo alla Prefettura. Mi batterò al massimo affinché ci sia”, ha dichiarato Manfredi, mostrando un impegno deciso nel voler regalare ai napoletani una festa degna di un’impresa storica.

Le sue parole arrivano come una ventata di ottimismo in vista della sfida cruciale contro l’Inter, in programma domani, sabato 1 marzo, allo stadio Diego Armando Maradona, un match che potrebbe rappresentare una svolta nella corsa al titolo.

Un precedente mancato

L’idea del pullman scoperto richiama un desiderio rimasto inesaudito durante l’ultima vittoria dello Scudetto nel 2023. In quell’occasione, nonostante la gioia incontenibile per il terzo tricolore della storia del club, la parata celebrativa per le vie della città non si era concretizzata, principalmente per motivi di ordine pubblico.

La gestione della sicurezza, come sottolineato dal sindaco, è infatti una competenza della Prefettura, e le autorità avevano allora espresso perplessità sulla fattibilità di un evento del genere, considerata l’enorme folla attesa.

Manfredi, tuttavia, sembra determinato a non lasciare che ciò si ripeta, pronto a fare pressione affinché i tifosi possano vivere un momento di festa collettiva e indimenticabile.

Tra stadio e sogni di gloria

Oltre alla promessa del pullman, il sindaco ha toccato anche altri temi cari ai napoletani, come il restyling dello stadio Maradona, definito una “priorità” per l’amministrazione comunale. “Questa scelta deve essere condivisa con la società. Non ci sono finanziamenti pubblici significativi, quindi il Calcio Napoli sta valutando se riqualificare il Maradona o puntare su un nuovo stadio. Noi come Comune forniremo tutta la collaborazione possibile,” ha spiegato Manfredi, sottolineando l’importanza di un impianto moderno per una città che vive il calcio con passione viscerale.

Ha poi aggiunto dettagli sui lavori per il terzo anello, chiuso da anni per problemi strutturali: “Stiamo effettuando prove tecniche per capire quali interventi siano necessari. È una risorsa importante, con oltre 10mila posti aggiuntivi.”

Una città in fermento

Le parole di Manfredi arrivano in un momento di grande fermento per Napoli. La squadra guidata da Antonio Conte è in piena lotta per il primato in Serie A, e il match contro l’Inter rappresenta un banco di prova decisivo. “Napoli-Inter sarà una partita importante, spero porti bene alla nostra squadra e che dia un’ulteriore spinta verso il sogno,” ha commentato il sindaco, unendo la sua voce al coro di speranze dei tifosi.

L’impegno del sindaco

Gaetano Manfredi, tifoso juventino dichiarato in passato ma oggi “napoletano d’adozione” per dovere e passione, dimostra di voler essere vicino alla sua gente.

La promessa del pullman scoperto non è solo un gesto simbolico, ma un segnale di attenzione verso una tifoseria che vive il calcio come parte integrante della propria cultura.

Resta ora da vedere se la squadra azzurra riuscirà a coronare il sogno Scudetto e se la Prefettura darà il via libera alla festa tanto attesa. Una cosa è certa: Napoli è pronta a esplodere di gioia.