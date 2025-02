Meret-Napoli, accordo per il rinnovo ad un passo: le cifre e i dettagli dell’affare

Rinnovo ad un passo per Alex Meret, ecco le cifre dell'accordo trovato con il Napoli

Il rinnovo di Alex Meret col Napoli non è mai stato così vicino. Il portiere azzurro dopo un paio di mesi di trattativa è pronto a firmare il prolungamento del contratto. A riportare la notizia sono i colleghi di Rai Sport nella giornata odierna.

Nonostante il tanto chiacchiericcio dell’ultimo periodo, il portiere azzurro ha intenzione di continuare la propria carriera con la maglia del Napoli. In vista un rinnovo fino al 2027 (con opzione per un ulteriore anno) e un cospicuo aumento d’ingaggio.

Meret rinnova col Napoli, accordo ad un passo. Ecco le cifre e tutti i dettagli

Dopo qualche mese dove il rinnovo sembrava lontano, le parti sono vicine a chiudere l’accordo. Per Meret dunque, continuerà la sua carriera con la maglia azzurra.

“Passi avanti per il rinnovo di Alex Meret. L’agente Federico Pastorello è stato a Napoli martedì scorso per un vertice col direttore sportivo Manna. Entrambe le parti sembrano essere soddisfatte e nelle prossime settimane ci potrebbe essere la tanto attesa fumata bianca”.

Ci arrivano conferme sulla prima bozza di accordo. Biennale con opzione per la terza stagione (legato a numero di presenze e altri parametri) a 2.5 milioni netti. Manca un ultimo tassello per la fumata bianca. I dettagli relativi ai vari bonus”.

Queste le parole dell’agente qualche giorno fa: “La volontà di Alex è di restare a lungo a Napoli, l’ha detto anche pubblicamente a più riprese. Poi ci sono le trattative, gli interessi delle parti che devono essere rispettati in tutti gli ambiti. Sono sincero: siamo molto vicini, sarei sorpreso se non si arrivasse a una conclusione positiva della trattativa. Vedete come sta facendo Alex: sono professionisti, loro sono concentrati sul campo e spetta a noi lavorare dietro le quinte”.