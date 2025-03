Napoli-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming e le probabili formazioni

Sabato 1° marzo 2025, lo Stadio Diego Armando Maradona sarà il teatro di uno degli scontri più attesi della 27ª giornata di Serie A: Napoli-Inter.

La partita, in programma alle ore 18,00, mette di fronte le due candidate principali al titolo, separate da un solo punto in classifica (Inter 57, Napoli 56).

Con Antonio Conte e Simone Inzaghi in panchina, il match promette scintille, sia per la posta in palio nella corsa scudetto sia per il ritorno dell’ex tecnico nerazzurro a Napoli.

Di seguito, le probabili formazioni e tutte le informazioni su come seguire l’incontro in TV e streaming, incluse opzioni gratuite.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Gilmour-Billing 55-45%, Raspadori-Olivera 55-45%

Indisponibili: Mazzocchi, David Neres, Anguissa

Diffidati: Anguissa, Di Lorenzo

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Ballottaggi: Bisseck-Pavard 55-45%, Mkhitaryan-Zielinski 60-40%, Thuram-Taremi 55-45%

Indisponibili: Sommer, Di Gennaro, Zalewski, Carlos Augusto, Darmian

Diffidati: Bastoni, Barella, Mkhitaryan

Dove Vedere Napoli-Inter in TV e Streaming

Napoli-Inter del 1° marzo 2025 sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, broadcaster ufficiale della Serie A. Ecco tutte le opzioni per non perdersi il match:

In TV

DAZN: Gli abbonati possono guardare la partita tramite l’app DAZN su Smart TV compatibili o utilizzando dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, PlayStation (4/5), Xbox (One/Series X/S) o il TIMVISION Box collegati al televisore. Per chi ha Sky, il canale DAZN 1 (214 del telecomando Sky) trasmetterà il match per i possessori di Sky Q o Sky Glass, previa attivazione dell’opzione nell’area riservata di DAZN.

In Streaming

DAZN: La diretta streaming sarà disponibile sull’app DAZN per smartphone e tablet o sul sito dazn.com tramite PC. La telecronaca sarà accompagnata da approfondimenti pre e post-partita, con ospiti e analisi tattiche.

Gratis

Non ci sono opzioni legali per vedere Napoli-Inter gratuitamente in diretta in Italia, dato che DAZN è una piattaforma a pagamento. Tuttavia, per chi cerca alternative, alcuni siti di news sportive (come Gazzetta.it o SkySport.it) potrebbero offrire aggiornamenti testuali in tempo reale o highlights gratuiti dopo il fischio finale. Per chi si trova all’estero, è possibile verificare se DAZN offre promozioni o prove gratuite in determinati Paesi, eventualmente utilizzando una VPN per accedere.