CLAMOROSO/ L’AIA promuove Doveri per l’arbitraggio in Napoli-Inter

Nonostante i mille dubbi e le mille polemiche, l’AIA ha promosso Doveri per il suo arbitraggio in Napoli-Inter. A lanciare l’indiscrezione è la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, il direttore di gara del big match di sabato è stato approvato a pieni voti.

L’unico episodio su cui aleggiano ancora i dubbi è legato allo scontro in area tra McTominay e Dumfries, nell’azione che poi ha portato al calcio di punizione trasformato da Federico Dimarco nella prima frazione di gioco.

L’AIA promuove Doveri, l’arbitro di Napoli-Inter ha convinto ai piani alti

“Gli episodi più discussi di Napoli-Inter sono stati analizzati dall’AIA il giorno successivo alla sfida del “Maradona”, con conferme importanti sulle decisioni arbitrali prese in campo da parte del direttore di gara Daniele Doveri. Il caso più dibattuto riguarda il tocco di braccio di Denzel Dumfries al minuto 33. Il difensore nerazzurro ha intercettato il pallone con il braccio largo, ma rimasto comunque all’interno della sagoma corporea. Per questo motivo, arbitro e VAR non hanno ritenuto l’intervento falloso, una scelta poi avallata anche dai vertici arbitrali. Il criterio utilizzato è quello ormai consolidato. Non si assegna il rigore se il braccio non aumenta il volume del corpo in modo irregolare.

Discorso diverso per l’episodio del 20’ del primo tempo, che ha visto protagonisti lo stesso Dumfries e Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, in un’azione nell’area nerazzurra, è entrato in contatto in modo energico con l’olandese, colpendo il suo collo con il braccio. Secondo i vertici arbitrali, in questo caso il rigore sarebbe stato una scelta più appropriata. Anche se la decisione presa in campo dall’arbitro resta un elemento di primaria importanza nelle valutazioni finali.

Due episodi chiave, dunque, con un verdetto chiaro: giusto non concedere il penalty per il tocco di Dumfries, mentre resta qualche perplessità sul contatto con McTominay”.