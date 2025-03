VIDEO/ Braccio di Dumfries, pubblicato l’audio del VAR: perché non è stato dato rigore al Napoli

Pubblicato l’audio del Var riguardante il presunto fallo di mano di Dumfries durante Napoli-Inter. La trasmissione Open Var di DAZN ha diffuso quanto si sono detti Marini e Di Bello, rispettivamente VAR e AVAR della partita, in comunicazione con l’arbitro Doveri dal campo.

Perché non è stato dato rigore al Napoli

In tempo reale Doveri afferma “Ce l’ha in figura”, avendo dunque visto in prima persona il contatto tra il braccio del giocatore dell’Inter ed il pallone. Di Bello dice “Lui dice che ce l’ha in figura” ed a quel punto Marini chiede di rivedere l’azione da diverse angolazioni, con immagini più nitide. Quest’ultimo poi conclude: “Punto di contatto e gira. Per capire. Il braccio era in sagoma, ok. Check completato, check completato”.

Sia l’arbitro in campo che gli assistenti al Var, perciò, non hanno mai avuto dubbi sulla liceità del tocco di braccio, il quale è stato notato ed analizzato nel dettaglio. Da regolamento, se il braccio non aumenta il volume del corpo, un eventuale contatto con la palla non viene giudicato come falloso. Questo è vero sempre ammesso che il tocco sia involontario oppure orientato a proteggere determinate parti del corpo.