Tancredi Palmeri assente al Maradona. Ecco chi c’era al suo posto per Napoli-Inter

Dopo la discussione lanciata dallo stesso Tancredi Palmeri nel corso dell’ultima settimana, il giornalista ha deciso di non essere presente al Diego Armando Maradona per Napoli-Inter. Nonostante la sua continua ironia, l’inviato di Sportitalia sabato non c’era, anzi, la tv di Michele Criscitiello si è presentata con un altro inviato.

Al posto dell’opinionista siciliano, tifoso dell’Inter, c’era Gianluca Viscogliosi, corrispondente di Roma che segue però anche la squadra nerazzurra: è lui, al momento, a riferire gli ultimi aggiornamenti in casa Inter direttamente dal capoluogo campano, nel giorno in cui è andata in scena la conferenza stampa di Antonio Conte, intervenuto da Castel Volturno per rispondere alle domande sullo scontro diretto del ventisettesimo turno di Serie A.

Tancredi Palmeri assente per Napoli-Inter, ecco chi c’era al suo posto come inviato di Sportitalia

Gianluca Viscogliosi già in passato è stato protagonista di alcuni collegamenti con Sportitalia. Per la prima volta però l’assente è stato il tanto discusso Tancredi Palmeri, che ha preferito non presentarsi al Diego Armando Maradona dopo le ultime vicende.

Il giornalista siciliano però si è sbizzarrito sui social, dove ha attaccato Doveri per un arbitraggio a favore degli azzurri, tanto da mettere nelle sue personali pagelle un 5 al direttore di gara, per il mancato rigore concesso ai nerazzurri per il fallo di McTominay su Dumfries.

Il giornalista in settimana aveva provocato i supporters azzurri rispondendo ad un tifoso su X così: ““Un pronostico per Napoli-Inter? Siccome alcuni napoletani mi chiedono di non venire a Napoli, ma posso essere presente per la partita? Mi proteggi tu nel caso?“.