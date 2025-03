VIDEO/ Così Conte ha letteralmente costruito l’azione del pareggio di Billing dalla panchina

Il gol del pareggio firmato da Billing è stato un vero e proprio capolavoro di Antonio Conte. L’emittente DAZN ha riproposto gli attimi che hanno preceduto la rete: il tecnico salentino guida passo dopo passo, centimetro dopo centimetro, tutti i suoi uomini.

VIDEO/ Capolavoro tattico di Conte: il gol dell’1-1 di Billing è opera sua

Indicazioni per tutti: da Okafor, a Billing, passando per Scott McTominay e Lukaku. L’allenatore ridisegna un 4-2-4 per andare all’assalto della porta dell’Inter difesa da Martinez, predisponendo di fatto i tasselli in modo che si possa costruire l’azione che porta al gol di Philip.

Un vero e proprio capolavoro tattico di Conte, tutto da gustare.