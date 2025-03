UFFICIALE/ Olivera rinnova con il Napoli fino al 2030: quanto guadagnerà

La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Mathías Olivera fino al 30 giugno 2030.

UFFICIALE, Olivera rinnova con la SSC Napoli: stipendio e dettagli

Il terzino uruguaiano ha firmato un rinnovo su una base contrattuale annua di 2,5 milioni di euro. Grande sforzo da parte del club, che ha aumentato sensibilmente uno stipendio che allo stato attuale si ‘fermava’ a 1,5 milioni di euro.

Il 15 agosto 2022 il suo debutto in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna per 2-5 al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Olivera ha disputato 90 presenze con il Napoli, realizzando 3 reti e fornendo 6 assist.

Congratulazioni, Mati!