Neres accelera il recupero: spunta la data del rientro in campo

David Neres, l’ala brasiliana del Napoli, è fuori dai giochi da diverse settimane a causa di un infortunio che lo ha costretto a un percorso riabilitativo.

I tifosi partenopei, che hanno apprezzato le sue qualità tecniche e la sua capacità di incidere in partita, attendono con ansia il suo ritorno in campo sotto la guida di Antonio Conte.

Ma quando potremo rivedere il 27enne ex Ajax e Benfica con la maglia azzurra?

SSC Napoli, David Neres verso il rientro in campo: la data

Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, Neres sta accelerando il suo recupero e i progressi sono evidenti.

Il giocatore avrebbe messo nel mirino la partita contro il Venezia, in programma domenica 16 marzo 2025 alle 12:30, come possibile data per il rientro.

Salvo imprevisti o complicazioni, il brasiliano potrebbe tornare a disposizione di Conte proprio per quel match, un’ottima notizia per il tecnico che punta a rinforzare le opzioni offensive della squadra.

L’infortunio di Neres, che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per un periodo significativo, è stato un duro colpo per il Napoli, considerando il suo impatto nelle prime apparizioni in Serie A dopo il trasferimento estivo dal Benfica per circa 30 milioni di euro (bonus inclusi).

Il giocatore, noto per la sua rapidità e il suo dribbling, aveva già iniziato a lasciare il segno con gol e assist, conquistando i tifosi e dimostrando di potersi integrare nel sistema di Conte.

Resta da vedere se Neres sarà in grado di tornare al 100% della forma fisica per la sfida con il Venezia o se il Napoli opterà per un reinserimento graduale.

Quel che è certo è che il suo ritorno rappresenterà un’arma in più per una squadra che vuole consolidare la propria posizione in campionato e competere fino alla fine per il sogno scudetto.

I tifosi, nel frattempo, contano i giorni: il countdown per rivedere David Neres in azione è ufficialmente iniziato.