Serie A, lotta scudetto mai così equilibrata nell’era moderna. Il dato

Non era mai successo. Nella storia della Serie A, da quando si assegnano i tre punti in caso di vittoria (stagione 1994/1995), non si era mai verificata la presenza di ben quattro squadre al vertice a distanza così ristretta dopo 27 partite.

Opta, per la prima volta in Serie A 4 squadre in soli 6 punti al vertice

Come sottolineato anche da Opta, è la prima volta che accade. A 11 giornate dal termine, la classifica della massima divisione è guidata dall’Inter a quota 58, seguita dal Napoli (57), dall’Atalanta (55) e dalla Juventus (52).

Si preannuncia un finale di stagione entusiasmante.