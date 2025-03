UFFICIALE/ Scelto l’arbitro di Napoli-Fiorentina, c’è un precedente con… David Neres

Designato gli arbitri della 28esima giornata di Serie A, tra cui quello per Napoli-FIorentina

L’Aia ha reso noti i nominativi di arbitro, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno la gara Napoli/Fiorentina valida per la 28ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma domenica 9 marzo alle ore 15.00. Ad arbitrare il match sarà Andrea Colombo, che aveva diretto il Napoli l’ultima volta nella vittoria sul campo dell’Atalanta.

In quella gara ad altissima tensione, commise un errore grossolano non corretto da nessuno dei suoi assistenti, dove ammonì David Neres che aveva invece subito un pestone da Bellanova. Nell’interpretazione del direttore di gara, era stato il brasiliano a commettere l’infrazione di gioco.

Ecco le designazioni arbitrali di tutte le partite della 28esima giornata di Serie A

Ricordiamo che il turno inizierà venerdì sera con l’anticipo tra Cagliari e Genoa. Per gli azzurri si torna a giocare di domenica alle 15, con la sfida al Maradona contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Per l’Inter invece c’è il Monza di Alessandro Nesta sabato sera in quel di San Siro.

NAPOLI – FIORENTINA h. 15.00

COLOMBO

CECCONI – DEI GIUDICI

IV: MARCHETTI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: CHIFFI

CAGLIARI – GENOA Venerdì 07/03 h.20.45

FABBRI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: MONALDI

VAR: MARINI

AVAR: GARIGLIO

COMO – VENEZIA Sabato 08/03 h.15.00

AYROLDI

MELI – ALASSIO

IV: SCATENA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

PARMA – TORINO Sabato 08/03 h.15.00

FOURNEAU

MORO – FONTEMURATO

IV: PRONTERA

VAR: AURELIANO

AVAR: MASSA

LECCE – MILAN Sabato 08/03 h.18.00

DOVERI

DI GIOIA – DI MONTE

IV: MASSIMI

VAR: CHIFFI

AVAR: MARINI

INTER – MONZA Sabato 08/03 h.20.45

ZUFFERLI

BERTI – CIPRESSA

IV: COSSO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MERAVIGLIA

H. VERONA – BOLOGNA h.12.30

RAPUANO

TOLFO – ROSSI M.

IV: PAIRETTO

VAR: LA PENNA

AVAR: MARINI

EMPOLI – ROMA h. 18.00

DI BELLO

PERROTTI – MASTRODONATO

IV: BONACINA

VAR: PATERNA

AVAR: MASSA

JUVENTUS – ATALANTA h. 20.45

SOZZA

BINDONI – TEGONI

IV: MARESCA

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO

LAZIO – UDINESE Lunedì 10/03 h. 20.45

PICCININI

BACCINI – BERCIGLI

IV: RUTELLA

VAR: GHERSINI

AVAR: DI PAOLO