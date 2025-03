Rigore negato al Napoli, l’ex arbitro Calvarese: “Nettissimo. Il regolamento parla chiaro”

“Il fallo di mano di Dumfries è calcio di rigore netto. Il volume aumenta, perché il braccio è a mezzo metro dal corpo”. Così l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ai microfoni di Radio Goal.

Calvarese: “Contro l’Inter negato un rigore netto al Napoli”

“Tra l’altro colgo l’occasione per ribadire che nel regolamento è lo spazio, non il volume, ad essere considerato un parametro da prendere in esame nella valutazione di episodi come quello di sabato. Il movimento di Dumfries di portare il braccio verso il pallone a mio avviso è da condannare con la massima punizione”.

“Cesari ha detto che quello non è mai rigore? Non sono d’accordo. L’olandese si oppone alla conclusione di Spinazzola cercando di murarla, l’arto è alto, va verso il pallone intercettandolo. Anche qui manca un rigore, stavolta per il Napoli”.