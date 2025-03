Nuovo centro sportivo Napoli: “Individuati i terreni”. Dove sorgerà

Valter De Maggio è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli: “Conte ha inviato un segnale chiaro sulle infrastrutture e sul vivaio. De Laurentiis ha accolto con attenzione questo importante invito del tecnico”.

Casa Napoli, De Maggio: “De Laurentiis ha avviato i negoziati”

“La concessione del centro di Castel Volturno terminerà fra 10 mesi e la famiglia Coppola ha sollecitato De Laurentiis a lasciare libero l’immobile. De Laurentiis ha richiesto un accordo ai Coppola e aveva intenzione di rilevare l’hotel. I Coppola, però, non procedono con sfratti forzati, né cedono i terreni o l’albergo”.

“De Laurentiis ha inserito nel Napoli una nuova figura, il Dott. Versiero, che ha esaminato diverse proprietà e ha avviato negoziati con due proprietari per l’acquisto di due terreni, uno dei quali è quello di La Piana“.

“Il Dott. Versiero, che ha dedicato 9 mesi a questo progetto, ha presentato il fascicolo a De Laurentiis e Chiavelli due giorni fa”.

“Se il Comune concedesse i terreni per 90 anni, il Napoli pagherebbe un affitto per l’uso; in alternativa, scegliendo La Piana, servirebbe un’intesa con il Comune di Castel Volturno. Il piano prevede un’area con tredici campi da calcio, una residenza per i giocatori, un centro medico e un complesso sportivo, oltre a investimenti per il vivaio”.