Infortunio Anguissa, spunta la data del rientro: quando tornerà a disposizione di Conte

Il centrocampista del Napoli, André-Frank Zambo Anguissa, è fermo ai box dal 23 febbraio 2025, quando nel finale della sfida di Como ha accusato un risentimento muscolare che lo ha costretto a rimanere a riposo contro l’Inter.

SSC Napoli, quando rientrerà Anguissa dall’infortunio? La data

Gli esami strumentali, effettuati presso il Pineta Grande Hospital, hanno confermato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Secondo le prime indiscrezioni riportate da fonti vicine al club partenopeo, il rientro di Anguissa è previsto dopo la pausa per le nazionali, programmata tra il 17 e il 25 marzo 2025.

Questo periodo di stop obbligato permetterà al giocatore di sottoporsi a un percorso di riabilitazione mirato, con l’obiettivo di tornare al 100% della forma fisica. La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 30 marzo 2025, quando il Napoli affronterà il Milan in casa in un match cruciale per la corsa al vertice della Serie A.

Tuttavia c’è anche una versione più ottimistica: Conte potrebbe riaverlo a disposizione già contro il Venezia il prossimo 16 marzo. La prossima settimana sarà decisiva in tal senso, anche se l’atteggiamento che sembra voler assumere il club sia quello della prudenza, per preservare il calciatore in virtù di un finale di stagione che si preannuncia incandescente.