Palladino recupera un titolarissimo in vista di Napoli-Fiorentina. Ecco chi è

Raffaele Palladino prepara la sua Fiorentina al big match del Maradona contro il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico campano dopo il ko di Conference League ha bisogno assoluto di ritrovare i tre punti e tenere ben salda una panchina che traballa.

La vittoria manca dallo scorso 6 febbraio, quando i viola fecero “un favore” al Napoli battendo l’Inter di Simone Inzaghi con un rotondo 3-0 grazie ad un super Moise Kean. Proprio l’attaccante è uno dei grandi dilemmi di settimana e secondo le ultime è pronto a rientrare per la partita di domenica pomeriggio.

Palladino recupera Moise Kean in vista di Napoli-Fiorentina, le ultime

Sulle condizioni dell’attaccante italiano ne ha parlato il Corriere della Sera nella sua edizione odierna. Il recupero del bomber viola è fondamentale visto il periodo che sta vivendo la squadra di Palladino. Dopo una grande prima parte di stagione, la Fiorentina ha iniziato a perdere colpi, la vittoria manca da un mese e il momento duro ha creato più di qualche dubbio sul tecnico, che vede la sua panchina traballare.

Rientra invece Moise Kean, dopo il trauma cranico riportato contro il Verona e l’assenza dalla sfida di venerdì scorso con il Lecce: il numero 20 viola è a quota 19 gol in stagione ma, dopo i 2 gol del preliminare, in Conference è stato chiamato in causa in appena 126 minuti fin qui (3 presenze e 1 gol). Il suo ritorno rappresenta la miglior notizia possibile per gli ultimi mesi di stagione, e in Europa potrà, nelle gare da dentro o fuori, sfruttare tutta la sua esperienza internazionale. «Moise si è allenato tre giorni con la squadra: sta bene ed è a disposizione», ha rassicurato Palladino ieri appena atterrato nella capitale greca.