Apprensione Napoli, le ultime sulle condizioni di McTominay in vista della Fiorentina

Scott McTominay, il talentuoso centrocampista del Napoli e della nazionale scozzese, è al centro dell’attenzione nelle ultime ore a causa di alcune indiscrezioni sulle sue condizioni fisiche.

Nella giornata di giovedì 6 marzo, McTominay non avrebbe preso parte alla seduta di allenamento con il resto della squadra. Si è parlato di un possibile leggero affaticamento al polpaccio, una notizia che ha subito fatto scattare un campanello d’allarme tra i supporters azzurri.

Napoli-Fiorentina, come sta Scott McTominay

Tuttavia, nelle ore successive, fonti vicine al club hanno smentito l’esistenza di un vero e proprio allarme. Non si tratterebbe di un infortunio serio, ma piuttosto di una gestione cautelativa da parte dello staff medico e tecnico.

McTominay, che in questa stagione si è rivelato un elemento fondamentale per il centrocampo di Conte grazie alla sua fisicità e ai suoi inserimenti offensivi, avrebbe semplicemente seguito un programma personalizzato per evitare rischi.

Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni, e il rientro in gruppo è atteso a breve, probabilmente già nella giornata di oggi, venerdì 7 marzo.

Con la Fiorentina all’orizzonte, Antonio Conte ad ogni modo dovrebbe poter contare sul suo numero 8: contro i viola ci sarà.