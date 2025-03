Lotta scudetto, le squadre più influenti: chi le affronterà tutte e deciderà il campionato

A 11 giornate dal termine, è lotta serrata in zona scudetto. Inter, Napoli, Atalanta e Juventus sono racchiuse in soli 6 punti: è la prima volta da quando è stata introdotta la regola dei 3 punti per vittoria (1994) che questo accade.

Ad esclusione degli scontri diretti, che vedranno l’Atalanta affrontare sia Inter che Juventus, tutte le altre giocheranno almeno contro una top 4.

Serie A, lotta scudetto: chi affronterà tutte le pretendenti al titolo

Ci sono ben 3 squadre che affronteranno tutte e 4 le pretendenti al titolo: si tratta di Monza, Bologna e Parma.

Fiorentina e Lecce invece incroceranno il cammino di Atalanta, Juventus e Napoli, mentre le capitoline Lazio e Roma quello di Atalanta, Inter e Juventus.

Anche il Genoa se la vedrà con tutte, ad esclusione dell’Inter.

Cagliari e Torino affronteranno Inter e Napoli, l’Udinese scenderà in campo contro Inter e Juventus, il Venezia giocherà con Napoli e Juventus, il Milan invece con Napoli e Atalanta.

L’Empoli si scontrerà solo con il Napoli, mentre Verona e Como con l’Inter.