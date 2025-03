Lotta scudetto, cosa succede se Inter, Napoli e Atalanta arrivano a pari punti

Una lotta scudetto così equilibrata non si era mai vista. Nell’epoca moderna, in Serie A non era ancora capitata una graduatoria così serrata in vetta. A 10 giornate dalla fine, Inter, Napoli e Atalanta sono racchiuse in soli 3 punti, con gli uomini di Simone Inzaghi che comandano a 61 e quelli di Conte e Gasperini che seguono a 60 e 58.

Lotta scudetto, cosa succede in caso di arrivo a pari punti per Inter, Napoli e Atalanta: spareggio e classifica avulsa

Ma cosa dice il regolamento in caso di arrivo a pari punti di due o più compagini? Se solo due tra Inter, Napoli e Atalanta dovessero ritrovarsi alla conclusione del 38esimo turno appaiate al primo posto, si procederà con uno spareggio scudetto in gara secca, giocato in casa della squadra con gli scontri diretti a favore.

Nel caso di Napoli e Inter, che hanno pareggiato 1-1 entrambe le sfide, il criterio che sceglierebbe l’impianto sarebbe la differenza reti generale, nettamente in favore dei nerazzurri (+36 contro +22).

Se invece dovessero essere il Napoli e l’Atalanta a contendersi il titolo di campione d’Italia, si giocherebbe al Gewiss Stadium in virtù della miglior differenza reti negli scontri diretti (+2 in favore dei bergamaschi).

Inter e Atalanta, invece, giocheranno domenica la gara di ritorno: per ora la bilancia pende verso Lautaro e compagni, che hanno vinto 2-0 all’andata.

E se invece arrivassero a pari punti tutte e tre? Il regolamento è chiarissimo anche in questo: lo spareggio scudetto si giocherà tra le due meglio piazzate nella classifica avulsa, seguendo questi criteri:

1) Punti negli scontri diretti

2) Differenza reti negli scontri diretti

3) Differenza reti in generale

4) Reti totali realizzate in campionato

Attualmente la classifica avulsa tra le tre è questa:

Inter 5 Napoli 5 Atalanta 3

Se non bastasse neanche questo, si passerebbe ad un sorteggio a eliminazione, che escluderebbe una delle tre e deciderebbe chi disputerebbe lo spareggio scudetto. Un’ipotesi, almeno questa, decisamente improbabile.