“Conte per il post Motta alla Juventus”: così la Gazzetta destabilizza Napoli

La Gazzetta prova a destabilizzare Napoli e mette Conte in pole per il post Motta alla Juventus (Foto Salvatore Varo)

L’ennesimo atto di sciacallaggio, l’ennesimo tentativo di destabilizzare l’ambiente azzurro. Con Thiago Motta che traballa sempre di più sulla panchina della Juventus, la Gazzetta ha annunciato Antonio Conte come primo obiettivo dei bianconeri per la prossima stagione.

“Non sono previsti ribaltoni dell’immediato in casa Juventus e, salvo ulteriori cataclismi. Thiago Motta dovrebbe rimanere sulla panchina bianconera fino al termine della stagione con l’obiettivo di approdare alla prossima edizione della Champions. Anche questo, tuttavia, potrebbe non bastare poiché viene considerato un obiettivo minimo, seppur un appiglio vitale per i conti del club visti gli introiti generati dalla qualificazione alla massima competizione europea.

La Juventus quindi pensa al futuro e a chi potrebbe subentrare a Thiago Motta. Tra i profili in cima alla lista c’è quello di Antonio Conte, che si sta giocando lo Scudetto con il Napoli ma non è certo di restare in azzurro. Nonostante un contratto fino al 30 giugno 2027 e una firma arrivata meno di un anno fa. Da monitorare anche la situazione di Gian Piero Gasperini. Anche lui in piena corsa tricolore con l’Atalanta ma che ha già fatto sapere di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2026.

C’è anche Stefano Pioli nell’elenco dei papabili per la panchina bianconera. Pioli, che alla Juventus ha giocato dal 1984 al 1987, in Italia ha vinto uno Scudetto da outsider con il Milan e ora allena in Arabia Saudita l’Al-Nassr. Con cui ha firmato un contratto molto oneroso: nonostante ciò, si legge, sarebbe desideroso di tornare in Italia. Era già stato sondato da Cristiano Giuntoli la scorsa primavera, quando doveva sostituire Massimiliano Allegri”.