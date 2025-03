Anguissa torna in gruppo ma non sarà convocato per Venezia-Napoli: il motivo è sorprendente

Anguissa non partirà per Venezia-Napoli ma eviterà la convocazione con la sua nazionale, lo stratagemma dello staff di Conte

Dopo aver recuperato David Neres, il Napoli continua il suo programma d’allenamento in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Venezia. Oltre il brasiliano, Antonio Conte può sorridere per il rientro di Frank Zambo Anguissa, ma per il centrocampista bisognerà aspettare prima di rivederlo in campo.

Antonio Conte e il suo staff infatti hanno deciso che per l’ex Fulham non ci sarà la convocazione per domenica, il motivo però è particolare quanto furbo, con l’assenza al Penzo, il calciatore potrà rifiutare la convocazione della sua nazionale per gli impegni in programma settimana prossima

Anguissa salta Venezia-Napoli per non partire col Cameroon, ecco perché

Uno stratagemma per risparmiare il lungo viaggio verso il Cameroon a Frank Zambo Anguissa. Conte non può permettersi di perdere il calciatore per il finale di campionato e dunque riposerà anche in vista della trasferta del Penzo per restare a Napoli nelle prossime settimane.

