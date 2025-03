Napoli, senti Gasperini: la pazza promessa del tecnico in caso di scudetto dell’Atalanta

L’Atalanta vince contro la Juventus e si rilancia nella corsa scudetto con Inter e Napoli. Gli orobici, sono la grande sorpresa del campionato, nonostante la prematura e cocente eliminazione in Champions League contro il Club Brugge.

Intervistato da SportTv, il tecnico ex Inter ha strappato una particolare promessa in diretta in caso di vittoria dello scudetto. Un viaggio particolare e una danza, che sicuramente sarà poi difficile da dimenticare.

Gasperini e la promessa in caso di scudetto dell’Atalanta

L’Atalanta attualmente si trova al terzo posto in classifica a meno 2 dal Napoli e -3 dall’Inter capolista. Mai come quest’anno la squadra orobica è viva anche per il tricolore e il tecnico non nasconde la felicità. Sarà decisiva la sfida di domenica proprio contro l’Inter al Gewiss Stadium:

Se questa Atalanta vince lo Scudetto, vedremo Gasperini ballare la samba?”, è stata la domanda dell’inviato. Il tecnico ha risposto così: “Sicuro e vengo anche a Rio a ballare! Vengo a trovare il mio amico Leo Junior a Rio de Janeiro. Leo se vinco, stavolta vengo davvero da te, te lo prometto in diretta, non mi tiro mai indietro io”.