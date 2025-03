Maradona jr attacca: “Hanno ucciso papà, lo sappiamo tutti. Mi fanno schifo”

Maradona jr è tornato a parlare sulla morte del padre. Con il processo iniziato due giorni fa e la diffusione di immagini crude sul Pibe de Oro, il figlio dell’ex Napoli ai microfoni de La Stampa ha voluto affermare tutta la sua rabbia e delusione per quello che sta succedendo nelle ultime ore.

Maradona jr sul processo legato alla morte del padre tra rabbia e tristezza

“È stato difficilissimo. Il legale mi aveva avvisato dell’esistenza di immagini molto brutte, ma non avevo voluto vederle. Mi fa schifo che tanti media l’abbiano pubblicata senza scrupoli e ho ammirato il giornale argentino Ole che ha oscurato la parte più impressionante: informazione sì, ma con un briciolo di dignità. Senza perdere delicatezza, tatto e rispetto”

“È stato ammazzato, non abbandonato. Nella difesa c’è chi ha sostenuto sia deceduto per infarto e che nessuno avrebbe potuto accorgersene: allucinante, un’offesa all’intelligenza delle persone, basta vedere quell’immagine per comprendere che non è così. Mio padre si poteva salvare, sono sicuro che se fosse stato curato bene sarebbe ancora qui con noi. È stato un omicidio bello e buono: lo sappiamo tutti e la verità sarà dimostrata dai giudici, ho fiducia nella giustizia argentina”.