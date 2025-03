ULTIM’ORA/ David Neres ci sarà in Venezia-Napoli? Le news sul brasiliano

David Neres tiene in ansia il Napoli in vista della sfida contro il Venezia. Le ultime (Foto Salvatore Varo)

Il Napoli si prepara alla trasferta del Penzo contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Gli azzurri vogliono continuare la loro corsa al tricolore, nella speranza di raccogliere punti in attesa del big match di giornata tra Atalanta e Inter (in programma domenica sera).

Per Antonio Conte gli occhi sono sull’infermeria. Nell’ultima settimana sotto la lente d’ingrandimento sono finiti Pasquale Mazzocchi, Scott McTominay e David Neres. I primi due sembrano regolarmente recuperati per domenica, mentre per il brasiliano c’è ancora qualche dubbio.

Le ultime su David Neres in vista di Venezia-Napoli

Sulle condizioni del calciatore ne ha parlato nell’edizione odierna il Corriere dello Sport. C’è ancora tanta apprensione e l’ipotesi Milan si fa sempre più viva. Conte non vuole rischiare:

“Per il brasiliano, che ha saltato le ultime quattro partite, ci può essere lo spiraglio per la convocazione, per fargli respirare un’aria che gli manca dal 9 febbraio contro l’Udinese, quando si procurò lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Il suo rientro si avvicina, ma Conte e lo staff medico non hanno ancora deciso se farà parte del gruppo in partenza domani o se tornerà direttamente dopo la sosta, per la grande sfida contro il Milan al Maradona”