Venezia-Napoli, le formazioni ufficiali e dove vedere la partita in tv e streaming

Allo stadio Pierluigi Penzo va in scena Venezia-Napoli, partita valida per la 29esima giornata di Serie A. Uno snodo cruciale per gli uomini di Antonio Conte, che a 10 gare dal termine del campionato si trovano a -1 dall’Inter. Questa sera i nerazzurri saranno impegnati sul campo dell’altra inseguitrice, l’Atalanta, in un match che potrebbe sovvertire le dinamiche della lotta scudetto in maniera decisiva.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Napoli

Queste le formazioni ufficiali della sfida, l’arbitro sarà Mariani:

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Fila, Maric. All. Di Francesco

NAPOLI (3-5-2): Meret, Di Lorenzo, Rrrahmani, Buongiorno, Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Raspadori, Lukaku

A disposizione: Contini, Scuffet, Juan Jesus, Okafor, Billing, Marin, Olivera, SImeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Anguissa. All: Conte

Dove vedere Venezia-Napoli in tv e streaming live anche gratis

DAZN: La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, che detiene i diritti per tutte le partite di Serie A. Puoi guardarla tramite l’app DAZN su smart TV, smartphone, tablet, PC o dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, PlayStation o Xbox. Per gli abbonati Sky con decoder Sky Q, Sky Stream o Sky Glass, è possibile accedere al canale DAZN (numero 214) se hai attivato l’opzione “Zona DAZN” nel tuo account DAZN. Il costo dell’abbonamento a DAZN varia: il piano Standard è di circa 44,99 euro al mese, mentre il piano Plus costa 59,99 euro al mese (prezzi soggetti a variazioni, verifica su dazn.com).

Sky: Questa partita non rientra tra le 3 giornate trasmesse in co-esclusiva da Sky, quindi non sarà disponibile sui canali Sky Sport senza l’integrazione di DAZN.